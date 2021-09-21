Kahramanmaraş'ta 46 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 46 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, hakkında 46 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet, uyuşturucu, dolandırıcılık, fuhşa teşvik suçlarından 46 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.Ç'nin (34) Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda araçla seyir halinde olduğunu belirledi.
Güzergahta önlem alan ekipler, şüphelinin aracını Üngüt Mahallesi'nde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheli, yaklaşık 10 dakikalık kovalama sonucu Hasancıklı Köprüsü yakınlarında yakalandı.
M.Ç, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine gönderildi.
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri