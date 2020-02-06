Kahramanmaraş'ta 46 metrelik irişkit
Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta 46 metrelik irişkit - Haber

Kahramanmaraş'ta 46 metrelik irişkit

Kahramanmaraş'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 46 metrelik irişkit (sucuk) kebabı yapıldı.

06.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:57
Kahramanmaraş'ta 46 metrelik irişkit

'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında 46 metrelik irişkit (sucuk) kebabı yapıldı.


Kahramanmaraş'ın plakası baz alınarak 46 metre uzunluğunda yapılan kebap saniyeler içinde tükendi.


Organizasyonun sahibi Mustafa Akmansoy, etkinliği, Kahramanmaraş'ın işlenmiş et kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Akmansoy, Türkiye'nin matem gününde etkinliği coşkulu yapmadıklarını., buna rağmen halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler