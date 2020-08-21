Kahramanmaraş'ta 450 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 450 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 450 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki bir kargo dağıtım aracını takibe aldı. Ekiplerin operasyon düzenlediği araçta 450 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA