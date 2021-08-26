Kahramanmaraş'ta 45 yıldır 'bakraç' yapıyor
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Kahramanmaraş'ta 45 yıldır 'bakraç' yapıyor

Kahramanmaraş'ta 45 yıldır 'bakraç' yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, babasının yanında öğrendiği 'bakraç' mesleğini 45 yıldır sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, babasının yanında öğrendiği 'bakraç' mesleğini 45 yıldır sürdürüyor.

3 çocuk babası 57 yaşındaki Muharrem Bodur, Demirciler Çarşısı'nda el emeği göz nuru bakraç (elek) mesleğini 45 yıldır yaşatmaya çalışıyor.

Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında çalıştığını söyleyen Bodur, "Bakraç mesleği el emeği göz nuru ürünler. Yapım aşaması kolay değil ve emek istiyor. Şu an yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyoruz. Genelde ev hanımları evlerdeki ürünleri böceklenmesin diye bakraç alırlar. Bakraç, ürünlerin korunmasında ve saklanmasında çok sağlıklıdır. Özellikle dükkan ve şekerlemeciler çok rağbet gösteriyor. Görünümü güzel olduğu için dükkanlarda boy boy dizilir. İçerisine badem, fındık, ceviz ve unlu mamuller konulur. Bakraçların fiyatları ise 20-25 TL arasında değişiyor. Tabiki bizde müşteri memnuniyeti çok önemli. Yapılan ürünler el emeği göz nuru olunca yapım aşaması da biraz zaman alıyor. Belli aşamadan geçtikten sonra teslim ediyoruz. Siparişler aldıkça yeni ürünleri ekleyip gönderiyoruz" dedi.

(Fazilet Çomruk/İHA)

Kahramanmaraş'ta 45 yıldır 'bakraç' yapıyor
Kahramanmaraş'ta 45 yıldır 'bakraç' yapıyor
Kahramanmaraş'ta 45 yıldır 'bakraç' yapıyor
Kahramanmaraş'ta 45 yıldır 'bakraç' yapıyor
Kahramanmaraş'ta 45 yıldır 'bakraç' yapıyor
Kahramanmaraş'ta 45 yıldır 'bakraç' yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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