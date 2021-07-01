Kahramanmaraş'ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 422 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 422 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesine bağlı Topaktaş Mahallesi Sergen mezrasında belirlenen evlere baskın düzenledi. Evlerinin bahçesinde 422 kök Hint keneviri bulunan H.Ö.. (68) ve Ö.Ç. (36) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta 422 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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