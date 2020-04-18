Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi Kahramanmaraş'ta korona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi.
18.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:58
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gelen 4 yaşındaki Emine Burcu Eroğlu, 5 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yendi.
Annesiyle birlikte hastaneden taburcu olan Emine Burcu Eroğlu, evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalacak.
Kaynak: İHA