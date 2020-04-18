Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi
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Kahramanmaraş, Koronavirüs

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi Kahramanmaraş'ta korona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi.

18.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:58
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesine öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gelen 4 yaşındaki Emine Burcu Eroğlu, 5 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yendi.

Annesiyle birlikte hastaneden taburcu olan Emine Burcu Eroğlu, evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalacak.

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi

Kaynak: İHA

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