Kahramanmaraş'ta 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

21.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:09
Kahramanmaraş'ta 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında uyuşturucu satıcılarının adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen yüklü miktarda para ele geçirilirken, H.B. (38), F.K. (44), F.S. (26) ve D.M.Ç. (23) gözaltına alındı.4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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