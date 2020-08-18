Kahramanmaraş'ta 4 hektar ormanlık alan yandı
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Kahramanmaraş'ta 4 hektar ormanlık alan yandı

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

18.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 18:10

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Andırın ilçesine bağlı Ayşepınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 3 dozer ve 175 işçiyle yangına müdahale edildi.

Yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 4 hektar ormanlık alan yandı

Kaynak: AA

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