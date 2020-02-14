Kahramanmaraş'ta 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
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Kahramanmaraş'ta 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

14.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:16
Kahramanmaraş'ta 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde 4 kişinin DEAŞ adına faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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