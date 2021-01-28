Kahramanmaraş'ta 4 bin kilogram atık pil bertaraf edildi
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Kahramanmaraş'ta 4 bin kilogram atık pil bertaraf edildi

28.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:54
Kahramanmaraş'ta 4 bin kilogram atık pil bertaraf edildi

Kahramanmaraş'ta okullarda başlatılan Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında 4 bin kilogram atık pilin bertaraf edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta okullarda başlatılan Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında 4 bin kilogram atık pilin bertaraf edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 3 bin 692 kilogram pilin toplanarak bertaraf tesisine gönderildiği vurgulandı.

Salgın sürecinde vatandaşların yarışmaya büyük ilgi gösterdiği ve bu yıl yüzde 50 artış sağlanarak yaklaşık 4 bin kilogram atık pilin bertaraf edildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin Büyükşehir Belediyesine projeye gösterdiği hassasiyet ve katkılarından dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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