Kahramanmaraş'ta 4 bin 330 tablet bilgisayarın ilçelere teslimatı başladı
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Kahramanmaraş'ta 4 bin 330 tablet bilgisayarın ilçelere teslimatı başladı

29.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:15
Kahramanmaraş'ta 4 bin 330 tablet bilgisayarın ilçelere teslimatı başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'a gönderilen 4 bin 330 tablet bilgisayarın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslimatı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş'a gönderilen 4 bin 330 tablet bilgisayarın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslimatı başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen teslim programında konuşan Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı ve tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın 3. faz sevkiyat ve dağıtım süreci dahilinde 4 bin 330 tablet bilgisayar ile birlikte kılıf, 4.5 G GSM sim kart ve hafıza kartlarının kendilerine ulaştığını söyledi.

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrencilere bunları ulaştırmaları için ilçe müdürlüklerine teslimatını yapmaya başladıklarını anlatan Yılmaz, "Bu tablet bilgisayarların ilçelerimize dağıtımı orantılı bir şekilde yapılmıştır. Bu konuda ilçelerimizin müsterih olmalarını isterim. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla daha önce Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından yapılan 55 adet, hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan 110 adet tablet bilgisayar bağışını da öğrencilerimize ulaştırdık." dedi.

Yılmaz, Kahramanmaraş'a gönderilmesi hedeflenen tablet bilgisayar sayısının 13 bin olduğunu belirterek, "Bunların dağıtılması ile ilimizde ihtiyacı olan öğrencilerimizin bir çoğunun internete erişim probleminin kalmayacağını düşünüyoruz. Bu anlamda başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere tablet dağıtımına destek veren yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile hayırsever iş insanlarına öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin eğitimi için farklı kişi, kurum ve kuruluşların da yardım ve bağışlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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