Kahramanmaraş'ta 4.8 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş, Andırın ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 18.22'de merkez üssü Andırın ilçe merkezi olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Osmaniye ve Gaziantep ile çevre ilçelerden de hissedildi. Yerin 5.8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ