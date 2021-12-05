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Kahramanmaraş'ta 39 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta 39 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı yakalanan 80 kişiden 39'u tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı yakalanan 80 kişiden 39'u tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Ekipler düzenledikleri operasyonlarla, "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.C. (36), "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M.K. (29), "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.B.Y (43), "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 5 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan D.M.A'nın da (37) aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 80 kişi yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Çeşitli mahkemelerce haklarında aranma müzakeresi bulunan 41 kişi ise yakalanarak sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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