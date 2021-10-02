Kahramanmaraş'ta 38 yıl hapis cezası olan kişi yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 38 yıl hapis cezası olan kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta 38 yıl hapis cezası olan kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 65 kişiden 41'i tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta haklarında çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 65 kişiden 41'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada; silahla yağma suçundan 38 yıl 1 ay 12 gün hapis cezası ile aranan 1 kişi, nitelikli cinsel istismar suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, hırsızlık suçlarından toplamda 9 yıl 24 gün ve 5 Yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma, hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, muhafaza görevini kötüye kullanma gibi suçlardan 1 ile 4 yıl arasında hapis cezası ile aranan 37 kişi, yakalama müzekkeresi ile aranan 24 kişi olmak üzere il genelinde toplam 65 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan 65 kişiden 41'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tutuklanan şahıslardan H.A'nın (42), silahla yağma suçundan 38 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Asayiş şube müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Akçakoyunlu Mahallesi'nde yapılan operasyonda yakalanan H.A. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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