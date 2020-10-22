Kahramanmaraş'ta 350 bin TL'lik sigara makaronu ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 350 bin TL'lik sigara makaronu ele geçirildi

22.10.2020 18:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:25
Kahramanmaraş'ta 350 bin TL'lik sigara makaronu ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin durdurduğu kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 350 bin TL olan gümrük kaçağı sigara makaronu ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin durdurduğu kamyonette yapılan aramada piyasa değeri 350 bin TL olan gümrük kaçağı sigara makaronu ele geçirildi. 

Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda şüphe üzerine bir kamyoneti takibe alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra aracı durdurdu. Kamyonette yapılan aramada 820 bin dal kaçak sigara makaronu ele geçirildi. Sürücü Veysi Ş. (32) gözaltına alınırken, ele geçirilen makaronun piyasa değerinin 350 bin TL olduğu öğrenildi.


Kahramanmaraş'ta 350 bin TL'lik sigara makaronu ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 350 bin TL'lik sigara makaronu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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