Kahramanmaraş'ta 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde G.K. (64) isimli şahsın Göksun ilçesi Küçükçukurlu Mahallesi Meryemçilbeli mezrasında bulunan evlerine kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde baskın düzenlendi. Yapılan aramada 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 34 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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