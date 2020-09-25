Kahramanmaraş'ta 32 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta 32 kişi tutuklandı

25.09.2020 19:46 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:51
Kahramanmaraş'ta 32 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta hapis cezası ve çeşitli suçlardan dolayı aranması olan 67 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hapis cezası ve çeşitli suçlardan dolayı aranması olan 67 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 32'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Hedef kişilerin takibini yaparak saklandığı adresleri tespit eden polis ekipleri, adreslere baskın yaparak şahısları yakaladı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ancak yapılan detaylı takipten kaçamadıkları öğrenildi.

Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 67 şahıs tespit edilip yakalandı.

Adam öldürme olayında suç ortağı olmaktan uzun yıllardır aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan A.İ.'nin de (57) yakalandığı operasyonda, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 2 ile 9 yıl arasında hapis cezası ile aranan 11 kişi, farklı suçlardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 20 kişi ve yakalama kararı ile aranan 35 kişi yakalandı.

Yakalanan 67 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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