Kahramanmaraş'ta, 30 sikke ile tarihi 10 obje ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 10 obje ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 10 obje ele geçirildi.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.E.B.'nin elinde sikke olduğu ve satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, Afşin'in Erçene Mahallesi'nde otomobiliyle giderken durdurdu. Araçta yapılan aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 sikke ile tarihi eser niteliğindeki 10 obje ele geçirildi. İ.E.B., gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlerin, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ