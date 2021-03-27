Kahramanmaraş'ta 30 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta 30 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta 30 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan ve polis tarafından yakalanan 78 kişiden 30'u tutuklandı.

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Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan ve polis tarafından yakalanan 78 kişiden 30'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis ile aranan 1 kişi, çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık ettirmek, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile aranan 1 kişi, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 2 kişi, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 2 kişi, hırsızlık, silahla tehdit, yaralama, uyuşturucu kullanma suçundan 2 ile 3 yıl 1 ay 15 gün arası hapis cezası ile aranan 8 kişi, silahla tehdit, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak 1 ile 2 yıl arası hapis cezası ile aranan 4 kişi, yaralama, hakaret, askeri ceza kanununa muhalefet hükümlü ve tutuklunun kaçması gibi suçlardan 1 yıl altı ay hapis cezası ile aranan 12 kişi, yakalama müzekkeresi ile aranan 48 kişi olmak üzere toplamda 78 aranan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 30'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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