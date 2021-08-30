Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kentte bulunan özel bir alışveriş merkezinde Onikişubat Belediyesince organize edilen programda, Hamidiye Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından gösteri sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrencilerden down sendromlu Kerem Yerhan, piyano dinletisi gerçekleştirdi.

Daha sonra oratoryo, dans, zeybek, bando ve mehteran gösterisi yapan öğrencilerin performansına aileler ve katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 30 Ağustos zaferinin tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

30 Ağustıs'un her türlü yoksulluğa ve imkansızlıklara rağmen, milletin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği onurlu ve insanüstü mücadelenin sonucunda kazanılmış bir zafer olduğunu aktaran Mahçiçek, "30 Ağustos Türkiye'nin yeniden şahlanışının yeniden destan yazışının önemli bir günüdür. Dolayısıyla ülkemiz, vatanımız, o işgalcileri memleketimiz ve vatanımızdan kovmuştur. Bir defa daha özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanmıştır." dedi.

Pasta süsleme yarışması ve resim sergisinin açılışının gerçekleştirildiği etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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