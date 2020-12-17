Kahramanmaraş'ta 3 tır çarpıştı: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta 3 tır çarpıştı: 1 yaralı

17.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:36
Kahramanmaraş'ta 3 tır çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.A.A. yönetimindeki 99 JP 707 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun 13. kilometresinde önünde seyir halindeki R.M.B'nin kullandığı 99 UK 393 plakalı tıra çarptı.

R.M.B'nin kullandığı tır ise önünde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 AUA 52 plakalı tıra çarptı.

Tırın içerisinde sıkışan C.A.A, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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