KAHRAMANMARAŞ - 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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KAHRAMANMARAŞ - 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

08.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:48

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Halil Bolat yönetimindeki 42 ESA 75 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Cengizhan Gülden'in kullandığı 46 D 7908 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Bolat ile aynı araçtaki Duran Seven ile Alper Beştepe yaralandı.

122 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir otomobilin akaryakıt istasyonuna girmek isteyen başka bir otomobile çarpması, kontrolden çıkan aracın refüje çıkması ve istasyon görevlilerinin yardıma koşması yer alıyor.

KAHRAMANMARAŞ - 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
KAHRAMANMARAŞ - 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
KAHRAMANMARAŞ - 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
KAHRAMANMARAŞ - 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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