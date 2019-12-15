Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş'ta kırsal mahallelerdeki evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

15.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:59
Kahramanmaraş'ta 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

'ta kırsal mahallelerdeki evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kurtlar Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Eve yapılan operasyonda M.D. (32), D.Y. (37) ve S.D. (30) suçüstü yakalandı. Şüphelilerden S.D'nin iki ayrı suçtan arandığı belirlendi. Yakalanan 3 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler