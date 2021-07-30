Kahramanmaraş'ta 3 hektar orman alanı yandı
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Kahramanmaraş'ta 3 hektar orman alanı yandı

Kahramanmaraş'ta 3 hektar orman alanı yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gece çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gece çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Rıfatiye Mahallesi'nin Canbaz mevkisindeki ormanlık alanda, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Andırın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürülen yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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