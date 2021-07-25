Kahramanmaraş'ta 3 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta 3 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta 3 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta 3 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ta 3 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'ndeki ikametinden 3 gün önce ayrılan alzaymır hastası Abdurrahman Akdere'den (89) haber alamayan yakınları durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.

İkametinin yakınlarındaki ormanlık alanlarda aramalarını yoğunlaştıran İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 100 kişinin katıldığı ekip, Akdere'nin cesedine mahalleye yaklaşık 5 kilometrelik uzaklıktaki ormanlık alanda ulaştı.

Cesedin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı.

Akdere'nin cesedi incelemelerin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu
Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu
Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemek isteyen ailenin aracı menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı
Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemek isteyen ailenin aracı menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Sarıgül Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Muslera Jimmy Durmaz İsmail Köybaşı Taylan Antalyalı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta 3 gündür aranan alzaymır hastası ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 15:25:35. #1.14#

title