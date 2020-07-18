Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.36'da Akçakoyunlu Mahallesi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 15,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Andırın Kaymakamı Emre Dündar, AA muhabirine, şu ana kadar kendisine herhangi olumsuz durumun ulaşmadığını bildirdi.

Kaynak: AA