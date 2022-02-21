Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta 25 litre sahte içki ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, 25 litre sahte içki ele geçirildi.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, 25 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde sahte içki bulundurulduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Sivil ekiplerin de katıldığı devriye faaliyetinde durdurulan araçta arama yapan ekipler 5 adet bidonun içerisinde tüketime hazır 25 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Jandarma, Hisarcık, Afşin, 3. Sayfa, Haberler

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