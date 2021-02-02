Kahramanmaraş'ta 238 bin ton katı atık bertaraf edildi
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Kahramanmaraş'ta 238 bin ton katı atık bertaraf edildi

02.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:15
Kahramanmaraş'ta 238 bin ton katı atık bertaraf edildi

Kahramanmaraş'ta 2020 yılı içerisinde toplanan 238 bin ton evsel atık bertaraf edildi.

Kahramanmaraş'ta 2020 yılı içerisinde toplanan 238 bin ton evsel atık bertaraf edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Andırın ve Göksun ilçelerinde toplanan evsel atıkları geri dönüşüme kazandırıp bertaraf ediyor. Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak'taki evsel atıklar ise kendi sınırları içerisinde bulunan vahşi depolama tesislerinde toplanıyor.

Kent genelinde 7 ilçeden toplanan 238 bin ton evsel atık, Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde geri dönüşüme kazandırılarak bertaraf edildi.

Öte yandan Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 7 ilçede günlük 651 ton evsel atığı topladı. Toplanan atıklar ayrıştırılarak bertarafı sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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