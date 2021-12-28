Kahramanmaraş'ta 23 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan H.A.K'nin (24) Fevzipaşa Mahallesi'nde bir kahvehanede olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, H.A.K'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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