Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Kutlaması

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kentte düzenlenen etkinliklerde, ilk tören sabah Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan makam koltuğunu Ziya Gökalp İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Güzel'e bıraktı. Minik Vali Sudenaz Güzel, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt'u telefonla arayarak talimatlar verdi.

Dulkadiroğlu ilçesi Çakmakçı Sait İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu halk oyunları ekibi gösteri sundu.

23 Nisan için düzenlenen kutlama etkinliğine, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile öğrenciler ve aileler katıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş'taki tüm okullar kendi bünyelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'nı kutladı. - KAHRAMANMARAŞ