Kahramanmaraş'ta 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 bin lira olan 210 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 bin lira olan 210 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Akçalar Mahallesi Serintepe yol kontrol noktasında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri 20 bin lira olan 210 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye 5 bin 754 lira idari para cezası uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Tütün, 3. Sayfa, Haber

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