Kahramanmaraş'ta 210 kilogram kaçak tütün yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, 210 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kırsal Akçalar Mahallesi Serintepe yol kontrol ve arama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aracın bagajında poşetlerde 210 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Sürücü C.A'ya (42) 5 bin 754 lira idari para cezası kesildi.