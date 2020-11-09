Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki kız sokakta ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki kız sokakta ölü bulundu

09.11.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:47
Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki kız sokakta ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki kızın sokakta ölü bulunmasını şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki kızın sokakta ölü bulunmasını şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.

Merkez Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 61. Sokak'taki müstakil bir evin önünde bir kızın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulamasında Gamze Orçan olduğu tespit edilen genç kızın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulan savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

İlgili Haberler

5 yaşındaki Suriyeli çocuk odasında ölü bulundu
5 yaşındaki Suriyeli çocuk odasında ölü bulundu
Beyin felci hastası 5 yaşındaki Ali, yatağından ölü bulundu
Beyin felci hastası 5 yaşındaki Ali, yatağından ölü bulundu
24 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
24 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Donald Trump Kamala Harris Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar
Spor Tisserand Ozan Tufan Tamer Tuna Mehmet Topal Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım İstifa Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki kız sokakta ölü bulundu - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 12:48:47. #1.15#
title