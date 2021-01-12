Kahramanmaraş'ta 2020 yılında 15 bin kınalı keklik yetiştirildi
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Kahramanmaraş'ta 2020 yılında 15 bin kınalı keklik yetiştirildi

12.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:42
Kahramanmaraş'ta 2020 yılında 15 bin kınalı keklik yetiştirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde geçen yıl yetiştirilen keklik sayısı 15 bine ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Kahramanmaraş'taki üretim merkezinde geçen yıl yetiştirilen keklik sayısı 15 bine ulaştı.

Doğal dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir yaban hayatı faaliyetlerinin sağlanması ve azalan keklik neslinin artırılması için 2002'de faaliyete başlayan Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde bu yıl kapasitenin üstünde üretim gerçekleştirildi.

Geçen yıla kadar 12 bin olan kapasite 2020 yılı itibariyle 15 bine yükseldi.

Büyük özenle beslenen keklikler, doğaya bırakılmak üzere Burdur, Antalya, Çanakkale, Mersin, İzmir, Muğla, Balıkesir, Konya, Karaman, Denizli başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderildi.

Merkezin bu yıl da 15 bin üretim hedeflediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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