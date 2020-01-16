Kahramanmaraş'ta 2019'da 12 milyon 958 bin muayene gerçekleştirildi

16.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:36

Kahramanmaraş'taki sağlık kuruluşlarına 2019'da 12 milyon 958 bin 666 muayene gerçekleştirildiği bildirildi.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerini erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunma amacında olduklarını belirtti.

Öksüz, yaklaşık 13 bin insan gücüyle, 10'u Sağlık Bakanlığına bağlı 7'si özellerde, 1'i üniversite hastanesi olmak üzere 16 hastane, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 44 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 127 aile sağlığı merkezi, 368 aile hekimliği birimi ve 126 sağlık evinde sağlık hizmetleri yürütüldüğünü söyledi.

2019 yılı verilerini paylaşan Öksüz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sağlık tesislerimize 12 milyon 958 bin 666 muayene gerçekleşmiştir. Kişi başı müracaat sayısı 11,3 olarak gerçekleşmiştir. Başvuruların yüzde 81'i kamuya ait sağlık tesislerine, yüzde 12'si özel sağlık tesislerine, yüzde 7'si üniversite hastanesine gerçekleşmiştir. Sağlık tesislerimizin yatak sayısı 2 bin 986 olup, toplam yatak sayılarının yüzde 63'ü kamuda, yüzde 18'i özellerde, yüzde 19'u üniversite hastanesinde bulunmaktadır. Toplam yataklar içerisindeki nitelikli yatak oranımız yüzde 75 olup Türkiye ortalaması olan yüzde 71,9 oranının üzerindedir. 2023 Türkiye hedefi olan yüzde 84 oranının üzerine çıkılması için çalışmalarımız devam etmektedir."

"Geçen yıl ilimizde toplam 11 organ nakli gerçekleşmiştir"

Özellikli sağlık hizmetlerinde ise 2023 hedefinin şimdiden büyük ölçüde gerçekleştirilerek sağlık tesislerinde toplam erişkin, çocuk ve yeni doğan yoğun bakım yatak sayılarının 740'a yükseltildiğini belirten Öksüz, şöyle devam etti:

"Evde Sağlık Hizmetleri 33 araç, 30 ekip ve toplam 81 personel ile il merkezi ve tüm ilçelerimizde 7/24 esasına dayalı çalışmaktadır. Aktif hasta sayımız 5 bin 557'dir. 2019 yılında 44 bin hasta ziyareti gerçekleştirilmiştir. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Necip Fazıl Şehir Hastanemiz 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' almıştır. Yine geçen yıl ilimizde toplam 11 organ nakli gerçekleşmiştir."

Öksüz, şehir hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniği açılarak akupunktur ve kupa (Hacamat) tedavisinin gerçekleştirildiğini söyledi.

77'si il ve ilçe merkezlerinde olmak üzere 127 aile sağlığı merkezinde 368 aile hekimliği birimi ile hizmet verdiklerini ifade eden Öksüz, aile hekimliği başına düşen nüfusun 3 bin 28 ile Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sayısının 3'e çıktığını anımsatan Öksüz, mamografi çekim sayısının da 2019'da 26 bin 651 olup, bunların 7 bin 139'unun mobil mamografi araçlarıyla çekildiğini belirtti.

"Çağrıların yüzde 91,6'sı asılsız"

2019'da 112 Acil Sağlık hizmetleri kapsamında ilde 76 tane 112 ambulansı ile 98 bin 76 vakaya gidilerek vatandaşlara acil sağlık hizmeti verildiğini dile getiren Öksüz, şöyle devam etti:

"112 ekiplerimizin ilk 10 dakika içinde kentsel vakaya ulaşma oranı yüzde 96, ilk 30 dakika içinde kırsal vakaya ulaşma oranı yüzde 87'dir. Yıl içerisinde 112 Komuta Kontrol Merkezine 1 milyon 161 bin 220 çağrı gelmiş olup bu çağrıların yüzde 91,6'sı asılsız çağrı olarak değerlendirilmiştir."

2015'de Kahramanmaraş'ta tedavi edilemeyip il dışına sevk edilen hasta sayısı 10 bin 8 iken, 2019'a gelindiğinde bu sayının 6 bin 359'a düşürüldüğünü vurguladı.

Öksüz, hasta memnuniyet oranlarının yüzde 90'ın üzeri olup Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğine dikkat çekti.

İlin sağlık seviyesinin gelişmesi adına fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Öksüz, vatandaşların de en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için çalışmaların önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA