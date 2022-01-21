Kahramanmaraş'ta 200 kırsal mahallenin yolu açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışının ardından kapanan 200 kırsal mahalle yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Merkez ilçeler başta olmak üzere 11 ilçede çalışmalarını yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekibin 250 araçla kapalı olan 200 kırsal mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtığı aktarılan açıklamada, AKOM Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarlara da anında müdahalelerin devam ettiği kaydedildi.