Kahramanmaraş'ta 20 ton 300 kilogram kaçak yakıt ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 20 ton 300 kilogram kaçak yakıt ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda 20 ton 300 kilogram kaçak yakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Kahramanmaraş Otoyolu'nda yaptıkları çalışmalarda 20 ton 300 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında 5607 SKM kapsamında işlem başlatıldı.

(Fazilet Çomruk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı