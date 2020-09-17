Kahramanmaraş'ta 20 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor
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Kahramanmaraş'ta 20 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescil belgesi alınan cevizde 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta 20 bin ton ceviz rekoltesi bekleniyor
17.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:22

Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescil belgesi alınan cevizde 20 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'de ceviz üretimi bakımından ilk sırada yer alan kentte, bu yıl üreticilerin yüzü güldü. Hasadın yapıldığı üründen geçen yıla göre 5 bin ton artış sağlanırken, toplam rekoltenin ise 20 bin ton olması bekleniyor.

Genellikle Çağlayancerit ilçesi ve Bertiz bölgelerinde yaklaşık 100 bin dekarlık alanda üretimi yapılan cevizden 250 mahalle geçimini sağlıyor. Ürünün yaklaşık 10 bin tonu İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç edilirken, kalan kısımları ise ülke genelinde tüketiliyor.

Bahçelerden çırpılarak toplanan cevizler, hem klasik usul elle kavlatılıyor, hem de modern cihazlardan geçirilerek kurutulmaya alınıyor. Yaklaşık 1 haftalık kurutma süresinin ardından ürün satışa hazır hale geliyor.

Bölgede tane usulü ile satılan cevizin fiyatı 30 ila 50 kuruş arasında değişiyor.

Ceviz üreticisi Salman Dolgun, "Üretim il genelinde 20 bin civarında oluyor ve bunlarında yarısını dış ülkelere ihraç ediyoruz. Burada Maraş-18 adı altında patentli ürünlerimizde var. Vitamin olarak çok iyi ve özellikle çocukların beyin gelişimi için günlük 3-4 tane öneriyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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