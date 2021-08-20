Kahramanmaraş'ta 2 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta bir kamyonette yapılan aramada 2 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir kamyonette yapılan aramada 2 milyon 500 bin adet kaçak boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği görevlileri yapılan saha ve risk analizi çalışmaları neticesinde kargo aracı süsü verilmiş bir kamyoneti Adana yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Aracı kullanan Ö.Ö isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı