Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Pınarbaşı Mahallesi Şeref Ertekin Caddesi'ndeki silahlı kavga sonrasında gözaltına alınan Ş.Y, Ö.E, A.A. ve B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.E, A.A. ve B.A. tutuklandı, Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 27 Temmuz'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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