Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıKAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 3 enerji nakil hattı ve 1 ev olmak üzere 4 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

05.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:04
Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde 3 enerji nakil hattı ve 1 ev olmak üzere 4 hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Elbistan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı tarihlerde yapılan 3 enerji nakil hattı hırsızlığı ile ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda hırsızlığın örgütlü şekilde H.A.'nın liderliğinde S.Ç.B, A.Ö., L.K. ve E.Y. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin 1 ev hırsızlığına da karıştığını saptayan jandarma, pazartesi günü belirlediği adreslere düzenlediği operasyonla H.A., S.Ç.B, L.K. ve E.Y.'yi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan emniyet halatı, matkap, çok sayıda yan keski, pense, kerpeten, tornavida, çekiç, anahtar göbeği, anahtar takımları ve muhtelif malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler; jandarmadaki sorgularının ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden E.Y., sorgusunun serbest bırakılırken, 3 kişi mahkemeye çıkarıldı. H.A. ve S.Ç.B. mahkemece tutuklanırken, L.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA


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: Kahramanmaraş'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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