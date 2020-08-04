Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandı
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Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandı

KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandı
04.08.2020 21:29 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:09

KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.Yangın, saat 15.00 sıralarında Ahir Dağı'nda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye şok sayıda yangın söndürme işçisi, arazöz ile 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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