KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ içerisinde silahlı eyleme katılan M.K. (24) ve V.H.'nin (32) Kahramanmaraş'ta olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve V.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.