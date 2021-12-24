KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ içerisinde silahlı eyleme katılan M.K. (24) ve V.H.'nin (32) Kahramanmaraş'ta olduğunu belirledi. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve V.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

KAHRAMANMARAŞ'TA 2 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

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