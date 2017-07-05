Kahramanmaraş'ta 2 Çocuk Boğuldu

KAHRAMANNARAŞ'ta serinlemek için farklı yerlerde baraj gölüne giren 2 çocuk hayatını kaybetti.



Merkez Onikişubat İlçesi'nin Küçüksır Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sır Barajı gölüne giren 13 yaşındaki Kamil Ahmet Yardımcı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Güvenlik güçleri tarafından baraj gölünden çıkarılan Yırdımcı'nın cesedi, hastanenin morguna kondu.



Kızılseki Mahallesi'nde de yine aynı baraj gölüne giren 14 yaşındaki Emre Çetinkaya da boğularak yaşamını yitirdi. - Kahramanmaraş