Kahramanmaraş'ta 2 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş- Gaziantep çevre yolunda kaçak sigara yüklü bir araca operasyon yapıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında durdurulan otomobildeki 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ