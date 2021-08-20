Kahramanmaraş'ta 2,5 milyon kaçak makaron yakalandı
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Kahramanmaraş'ta 2,5 milyon kaçak makaron yakalandı

Kahramanmaraş'ta 2,5 milyon kaçak makaron yakalandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin kasasında 2 milyon 500 bin gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin kasasında 2 milyon 500 bin gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Kahramanmaraş-Adana kara yolunda seyreden kargo aracı görünümlü bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada kolilerde 2,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü Ö.Ö, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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