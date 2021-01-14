Kahramanmaraş'ta 1984-1994 yılları arasında çıkarılan derginin tıpkıbasımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta 1984-1994 yılları arasında çıkarılan derginin tıpkıbasımı yapıldı

14.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:06
Kahramanmaraş'ta 1984-1994 yılları arasında çıkarılan derginin tıpkıbasımı yapıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1984-1994 yılları arasında Andırın ilçesinde çıkarılan İkindi Yazıları Dergisi'nin tıpkıbasımını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1984-1994 yılları arasında Andırın ilçesinde çıkarılan İkindi Yazıları Dergisi'nin tıpkıbasımını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yayın hayatına Andırın ilçesinde başlayan İkindi Yazıları Dergisi'nin tıpkıbasımını gerçekleştirmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinesinde derginin 1984-1994 yılları arasında yayınlanmış 131 sayısının tamamı tek bir eser haline getirilerek, tıpkıbasımı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, Kahramanmaraş'ın kültür mirası içinde olan İkindi Yazıları Dergisi'nin Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi olarak zengin kültürel ve edebi miras olan dergiye sahip çıkılarak gelecek nesillere aktaracak çalışma yürüttüklerini ifade eden Doğan, "Kültürel mirasımız inşallah UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanından yapmış olduğumuz başvurunun onayıyla Kahramanmaraş'tan tüm dünyaya yayılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum İlker Başbuğ
Magazin Demet Şener Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Kongre Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 1984-1994 yılları arasında çıkarılan derginin tıpkıbasımı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:14:59. #1.14#
title