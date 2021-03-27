Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş polisi, silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 17 şüpheliyi 19 adet silahla birlikte suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş polisi, silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 17 şüpheliyi 19 adet silahla birlikte suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele kapsamında havaya ateş eden, olaylar esnasında silah kullanan, çoğunluğu sabıkalı kişilere ve olaylarda silah kullanmaya yeltenenlere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 2 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 3 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 12 kişi yakalandı. Toplamda 17 şahıstan, 17 şahıstan 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ele geçirildi. Yakalanan 17 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Mustafa Şentop Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Bahar Candan Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Şenol Güneş Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 19 silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 09:31:34. #1.15#
title