Kahramanmaraş'ta 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.I'nın (42), Kahramanmaraş Havalimanı Kavşağı'nda bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Haberler

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