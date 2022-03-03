Kahramanmaraş'ta 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,18 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.I'nın (42), Kahramanmaraş Havalimanı Kavşağı'nda bulunduğu bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.
AA / İzzet Mazı - Güncel