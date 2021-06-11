Kahramanmaraş'ta 18 kişiden 18 adet silah ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 18 kişiden 18 adet silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 18 kişiden 18 adet silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta son bir haftada düzenlenen operasyonda yakalanan 18 kişiden 18 adet silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta son bir haftada düzenlenen operasyonda yakalanan 18 kişiden 18 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele kapsamında, havaya ateş eden, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan ve olaylarda silah kullanmaya yeltenenlere yönelik çalışma yaptı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 4 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 10 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. Toplamda 18 şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatlı tabanca, 4 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 11 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 18 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 5 şahıs üzerinden suçtan kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla Yakalanan 18 şahsa da adli ve idari işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta 18 kişiden 18 adet silah ele geçirildi - Haberler
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